Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что Венгрия выполнит своё декабрьское обещание не блокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины после выборов, намеченных на 12 апреля. Об этом он заявил в ходе выступления в Париже в университете Science Po.
"Договор (ЕС – ред.) требует единогласия, он не предоставляет ни одному государству право вето. То, что говорит договор, это особая обязанность всех государств-членов - пытаться достичь общего решения. Это то, что должны делать 27 страны ЕС, и это то, что Венгрия сделала, потому что решение было принято 18 декабря, и теперь необходимо только его реализовать, и Венгрия не может вернуться назад в этом вопросе. Они должны придерживаться этого, что я ожидаю, возможно, только после 12-го числа", - сказал он.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".