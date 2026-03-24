Рейтинг@Mail.ru
Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/kosht-2082617275.html
Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля
Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля - РИА Новости, 24.03.2026
Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля
Председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что Венгрия выполнит своё декабрьское обещание не блокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины после... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T13:10:00+03:00
2026-03-24T13:10:00+03:00
в мире
венгрия
украина
париж
антониу кошта
виктор орбан
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20260320/istochnik-2081838712.html
венгрия
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, париж, антониу кошта, виктор орбан, евросоюз, евросовет, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Париж, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет, Мирный план США по Украине
Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля

Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит в €90 млрд для Украины после 12 апреля

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что Венгрия выполнит своё декабрьское обещание не блокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины после выборов, намеченных на 12 апреля. Об этом он заявил в ходе выступления в Париже в университете Science Po.
"Договор (ЕС – ред.) требует единогласия, он не предоставляет ни одному государству право вето. То, что говорит договор, это особая обязанность всех государств-членов - пытаться достичь общего решения. Это то, что должны делать 27 страны ЕС, и это то, что Венгрия сделала, потому что решение было принято 18 декабря, и теперь необходимо только его реализовать, и Венгрия не может вернуться назад в этом вопросе. Они должны придерживаться этого, что я ожидаю, возможно, только после 12-го числа", - сказал он.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
В миреВенгрияУкраинаПарижАнтониу КоштаВиктор ОрбанЕвросоюзЕвросоветМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала