Кошта ожидает, что Венгрия одобрит кредит для Украины после 12 апреля

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что Венгрия выполнит своё декабрьское обещание не блокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины после выборов, намеченных на 12 апреля. Об этом он заявил в ходе выступления в Париже в университете Science Po.