КНДР внесла изменения в конституцию
КНДР убрала слово "социалистическая" из названия своей конституции, а также внесла туда изменения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T01:27:00+03:00
СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. КНДР убрала слово "социалистическая" из названия своей конституции, а также внесла туда изменения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщает ЦТАК, во второй день первой сессии Верховного народного собрания КНДР
15-го созыва с докладом выступил председатель Верховного народного собрания депутат Чо Ён Вон. Он отметил, что внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики "в соответствии с требованиями нового этапа развития" революции становится важной вехой в юридическом обеспечении "победоносного продвижения" социалистического строительства.
"Он также подробно разъяснил содержание законопроекта, включая переименование "Социалистической Конституции Корейской Народно-Демократической Республики" в "Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики", - пишет ЦТАК.
ВНС рассмотрело законопроект и единогласно приняло постановление Верховного народного собрания КНДР "О внесении изменений и дополнений в Социалистическую Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики".