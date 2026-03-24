КНДР внесла изменения в конституцию

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. КНДР убрала слово "социалистическая" из названия своей конституции, а также внесла туда изменения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает ЦТАК, во второй день первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва с докладом выступил председатель Верховного народного собрания депутат Чо Ён Вон. Он отметил, что внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики "в соответствии с требованиями нового этапа развития" революции становится важной вехой в юридическом обеспечении "победоносного продвижения" социалистического строительства.

"Он также подробно разъяснил содержание законопроекта, включая переименование "Социалистической Конституции Корейской Народно-Демократической Республики" в "Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики", - пишет ЦТАК.