Фон дер Ляйен не ответила, завершат ли США конфликт на Ближнем Востоке

ДЖАКАРТА, 24 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала прямо отвечать на вопрос журналиста о том, начали ли американские власти конфликт, который не смогут завершить, и призвала к переговорам по урегулированию на Ближнем Востоке.
В Канберре прошла встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Трансляцию совместной пресс-конференции вел австралийский телеканал ABC.
"Сейчас необходимо перейти к переговорам и прекратить боевые действия. Ситуация критична для глобальных поставок энергии", — сказала она в ответ на вопрос журналиста о способности президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Ближнем Востоке.
По словам главы ЕК, последствия конфликта уже ощущаются во всем мире. "Мы все ощущаем последствия в виде роста цен на газ и нефть, что влияет на бизнес и общества", — подчеркнула фон дер Ляйен.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.