Фон дер Ляйен не ответила, завершат ли США конфликт на Ближнем Востоке

ДЖАКАРТА, 24 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала прямо отвечать на вопрос журналиста о том, начали ли американские власти конфликт, который не смогут завершить, и призвала к переговорам по урегулированию на Ближнем Востоке.

По словам главы ЕК, последствия конфликта уже ощущаются во всем мире. "Мы все ощущаем последствия в виде роста цен на газ и нефть, что влияет на бизнес и общества", — подчеркнула фон дер Ляйен.