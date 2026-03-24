Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тысячи работников соцсферы по регпрограмме
15:44 24.03.2026 (обновлено: 15:45 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/kondratev-2082654922.html
Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тысячи работников соцсферы по регпрограмме
Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тысячи работников соцсферы по регпрограмме - РИА Новости, 24.03.2026
Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тысячи работников соцсферы по регпрограмме
По краевой программе "Миллион на ипотеку" жилищные условия улучшили 3,2 тысячи работников социальной сферы в Краснодарском крае, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 24.03.2026
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
славянский район
вениамин кондратьев
жилье
краснодарский край, новороссийск, славянский район, вениамин кондратьев, жилье
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Жилье
Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тысячи работников соцсферы по регпрограмме

Вениамин Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тыс работников соцсферы по регпрограмме

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. По краевой программе "Миллион на ипотеку" жилищные условия улучшили 3,2 тысячи работников социальной сферы в Краснодарском крае, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Списки претендентов на господдержку формируют министерства образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития и предоставляют их в министерство ТЭК и ЖКХ региона.
Как рассказал Кондратьев журналистам, за последние десять лет власти вложили серьезные средства в строительство, модернизацию и оснащение школ, медицинских и социальных объектов по всему региону.
"Но каждое из этих учреждений не сможет работать без квалифицированных и профессиональных сотрудников, преданных своему делу. Поэтому для решения кадрового вопроса с 2022 года мы запустили уникальную краевую программу по предоставлению 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. За это время сертификаты на улучшение жилищных условий уже получили более 3,2 тысячи наших педагогов, врачей и соцработников", – сообщил журналистам Кондратьев.
Он добавил, что от этих людей напрямую зависит благополучие жителей, поэтому есть стремление создать для них самые достойные условия труда и привлекать на Кубань лучших специалистов в социальной сфере. Этот механизм доказал свою эффективность, поэтому его реализация продолжится и дальше.
Выплату можно использовать на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения жилья на первичном или вторичном рынках, возведения дома. Миллион рублей на улучшение жилищных условий получают проживающие в регионе специалисты, которые не обеспечены жильем или площадь имеющегося в собственности составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Так, сотрудник, который получил господдержку, обязан отработать минимум пять лет в бюджетных учреждениях края по профессии.
Также кроме краевой меры поддержки отдельные преференции для этих категорий предлагают и муниципальные власти.
Например, в Новороссийске предоставляют единовременную выплату от 300 до 500 тысяч рублей прибывшим из других городов и регионов врачам и среднему медперсоналу, трудоустроившимся не менее чем на три года. В Приморско-Ахтарском муниципальном округе врачам помогают погасить проценты по ипотечному кредиту в пределах 5 тысяч рублей каждый месяц. Медработникам также предоставляют жилье по договорам социального найма. А в Славянском районе врачам частично компенсируют аренду жилья.
Краснодарский крайКраснодарский крайНовороссийскСлавянский районВениамин КондратьевЖилье
 
 
