Кондратьев: жилье улучшили 3,2 тысячи работников соцсферы по регпрограмме

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. По краевой программе "Миллион на ипотеку" жилищные условия улучшили 3,2 тысячи работников социальной сферы в Краснодарском крае, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Списки претендентов на господдержку формируют министерства образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития и предоставляют их в министерство ТЭК и ЖКХ региона.

Как рассказал Кондратьев журналистам, за последние десять лет власти вложили серьезные средства в строительство, модернизацию и оснащение школ, медицинских и социальных объектов по всему региону.

"Но каждое из этих учреждений не сможет работать без квалифицированных и профессиональных сотрудников, преданных своему делу. Поэтому для решения кадрового вопроса с 2022 года мы запустили уникальную краевую программу по предоставлению 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. За это время сертификаты на улучшение жилищных условий уже получили более 3,2 тысячи наших педагогов, врачей и соцработников", – сообщил журналистам Кондратьев.

Он добавил, что от этих людей напрямую зависит благополучие жителей, поэтому есть стремление создать для них самые достойные условия труда и привлекать на Кубань лучших специалистов в социальной сфере. Этот механизм доказал свою эффективность, поэтому его реализация продолжится и дальше.

Выплату можно использовать на первоначальный взнос по ипотеке для приобретения жилья на первичном или вторичном рынках, возведения дома. Миллион рублей на улучшение жилищных условий получают проживающие в регионе специалисты, которые не обеспечены жильем или площадь имеющегося в собственности составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Так, сотрудник, который получил господдержку, обязан отработать минимум пять лет в бюджетных учреждениях края по профессии.

Также кроме краевой меры поддержки отдельные преференции для этих категорий предлагают и муниципальные власти.