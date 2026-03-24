Новые комплексы управления БПЛА защитят нижегородские леса от пожаров - РИА Новости, 24.03.2026
16:43 24.03.2026
Новые комплексы управления БПЛА защитят нижегородские леса от пожаров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Новые комплексы управления беспилотниками будут использовать в Нижегородской области для защиты лесов от пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Нижегородской области впервые создают группы беспилотной авиации для охраны лесов от пожаров, которые будут действовать на базе трёх комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия. Проект реализован благодаря финансовой поддержке регионального правительства и технологиям компьютерного зрения от нижегородских разработчиков совместно со специалистами минлесхоза Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Каждый комплекс управления представляет собой автомобиль, оснащённый современным коммуникационным оборудованием, передовыми средствами навигации и интегрированной системой компьютерного зрения, а также беспилотный летательный аппарат повышенного радиуса действия, который обеспечивает распознавание потенциальных пожароопасных объектов на значительной территории.
Как рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, аппаратно‑программный комплекс видеомониторинга лесных пожаров прошёл пилотное тестирование в ходе пожароопасного сезона 2025 года. Результаты испытаний позволили выявить ключевые направления совершенствования технологии и подготовили её к масштабному внедрению на территории региона. Сейчас завершается подготовка нормативной документации по применению беспилотных авиационных систем. Группы начнут пилотирование сразу после начала пожароопасного сезона.
"Нижегородская область – один из лидеров по внедрению беспилотной авиации в лесном хозяйстве среди регионов ПФО. Мы активно развиваем применение современных технологий в сфере охраны лесов, которые позволяют буквально за секунды зафиксировать возгорание в труднодоступной местности и спрогнозировать распространение пожара, но главное – своевременно его предотвратить. Эта система позволит максимально быстро реагировать на любые потенциальные угрозы и, конечно, эффективно патрулировать лесные массивы", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеба Никитина.
Опыт Нижегородской области по применению беспилотников и видеомониторинга был представлен на итоговом совещании лесных ведомств Приволжского федерального округа.
"В состав каждой группы беспилотной авиации войдут три подготовленных специалиста: старший группы – ведущий инженер, отвечающий за общую организацию полетов, оператор-ассистент и водитель мобильного пункта управления. Для обеспечения максимальной эффективности мониторинга лесные группы беспилотной авиации разместят на базе подведомственных минлесхозу учреждений. Две группы будут дислоцироваться в зоне ответственности Нижегородского лесопожарного центра, третья – на территории Выксунского лесхоза", - отмечается в сообщении.
В зоне особого внимания - леса Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств, где традиционно фиксируется повышенный риск возникновения лесных пожаров.
"Повышение эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров является одним из основных направлений федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". Ранее в рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в целях мониторинга лесных пожаров на территории Нижегородской области было приобретено 32 беспилотных летательных аппарата. Общее количество дронов для обеспечения охраны лесов региона составляет 82 единицы", - подчеркнули в минлесхозе региона.
