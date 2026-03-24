СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66
05:37 24.03.2026 (обновлено: 05:38 24.03.2026)
СМИ: число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в департаменте Путумайо выросло до 66, сообщила радиостанция Caracol. РИА Новости, 24.03.2026
МЕХИКО, 24 мар - РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в департаменте Путумайо выросло до 66, сообщила радиостанция Caracol.
Ранее радиостанция со ссылкой на источники сообщала о 48 погибших.
"На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них - из Национальной армии, 6 - из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 - из Национальной полиции", - говорится в сообщении в блоге радиостанции в X.
По информации Caracol, всего на борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих, а не 125, как указывали ранее.
ВКС Колумбии сообщили в понедельник, что военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование.
