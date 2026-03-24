СМИ: число жертв авиакатастрофы в Колумбии выросло до 48

МЕХИКО, 24 мар - РИА Новости. Число жертв авиакатастрофы в колумбийском департаменте Путумайо выросло до 48, работы по извлечению тел продолжаются, сообщила радиостанция Число жертв авиакатастрофы в колумбийском департаменте Путумайо выросло до 48, работы по извлечению тел продолжаются, сообщила радиостанция Caracol

"Источники подтверждают Caracol Radio, что на данный момент число погибших в результате авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо, Путумайо, достигло 48. 38 из них уже находятся в морге", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, спасательные службы продолжают извлекать тела из-под обломков.

Ранее власти сообщали о восьми погибших и десятках пострадавших. Президент Колумбии Густаво Петро указывал, что в больницы были доставлены 77 раненых.