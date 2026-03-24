Более 60 процентов девятиклассников выбирают обучение в колледжах

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 60% девятиклассников в России выбирают среднее профессиональное образование, в ряде колледжей конкурс достигает 18 человек на место, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Более 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное образование, колледжи. У нас активно включились работодатели в составление программ, в проведение демонстрационного экзамена, предлагают в том числе и работу сразу после колледжа", - сказал Кравцов журналистам на форуме колледжей Москвы , который проходит в Гостином дворе.

По его словам, сейчас идет большая перезагрузка всей системы среднего профессионального образования.

"По ряду колледжей у нас средний конкурс достигает 18 человек на место", - отметил министр.