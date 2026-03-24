Когда сажать баклажаны в 2026: сроки, лунный календарь, инструкция по уходу

Баклажан — полезный и богатый витаминами овощ. Выращенный на собственном огороде он особенно вкусен. Основные правила посадки, когда лучше всего сажать баклажаны: благоприятные дни по лунному календарю в 2026 году, как выбирать семена для посева, советы опытных огородников и основные ошибки начинающих дачников, как посадить рассаду в открытый грунт и можно ли сразу сеять семенами, — в материале РИА Новости.

Когда сажать баклажаны на рассаду

Баклажаны — теплолюбивая культура, которую чаще всего выращивают на юге страны. Но использование огородниками остекленных и пленочных теплиц, а также посадка семян, приспособленных к более холодному климату, позволяет выращивать овощи в средней полосе, на Урале, Сибири и на других территориях.

Кроме особенностей сорта и учета климатических условий региона проживания, многие огородники учитывают и даты лунного календаря и стараются сеять семена именно в благоприятные дни для посадки баклажанов и не проводить работы, если даты считаются неблагоприятными. От момента посева до высадки на постоянное место проходит в среднем 60–75 дней, плюс 10 дней на прорастание семян.

Сроки посадки баклажан для разных регионов

Из-за переменчивости погодных условий назвать точную дату посева невозможно. Но, можно определить оптимальный срок для высадки семян. На Урале лучший период посева семян на рассаду — последние дни февраля–начало марта. В южных регионах сажать рассаду в теплицу начинают, когда остаётся позади угроза заморозков — к концу апреля. Независимо от того, где будут расти баклажаны: в закрытом или открытом грунте, в любом случае рассаду высаживают в начале лета, в теплицах — с середины до конца мая.

В Сибири оптимальный срок посева рассады — начало марта. При этом всходы ожидаются после 20 марта, а бутоны — в конце мая. В это время лучше всего сажать культуру под плёнку. В средней полосе, в том числе в Подмосковье — в открытый грунт высаживают после 10 июня. Ленинградская область отличается непостоянством погодных условий. Температура воздуха здесь иногда резко меняется в течение дня. Поэтому сеять семена на рассаду можно позже на 10-15 дней по сравнению со средней полосой России.

Оптимальные сроки посадки баклажанов на рассаду в 2026 году зависят от климатической зоны и способа выращивания.

Оптимальные сроки посадки баклажанов на рассаду в 2026 году Регион Посев на рассаду Высадка в теплицу Высадка в открытый грунт Южные регионы с конца февраля и в течение первых недель марта переносить сеянцы в теплицу можно в конце марта или начале апреля в этих регионах нужно приступать к высадке на постоянное место к концу апреля Средняя полоса (Центральный регион, Подмосковье) оптимальный срок: конец февраля – середина марта переезжать в парник кустики могут в конце апреля или начале мая на улицу баклажаны высаживают во второй половине мая Северные регионы (Ленинградская область, Урал, Сибирь) сеют семена в марте до конца месяца в парник пересаживать баклажаны можно с начала до середины мая на открытые грядки можно пересаживать в конце мая или в начале июня

Особенности климата 2026 года

При расчете сроков посадки баклажанов отталкивайтесь от своего региона и прогноза погоды, а не только от лунного календаря. В южных областях овощи высаживают раньше, чем в северных, так как лето наступает уже в конце календарной весны. Рассаду баклажанов в открытый грунт высаживают в возрасте 70 – 80 дней. Поэтому сроки посева зависят от того, где в дальнейшем будут расти баклажаны. На юге посев семян на рассаду осуществляется в феврале-марте, в средней полосе — в марте-начале апреля. Высадка в открытый грунт возможна, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +15°C.

Если в теплице почва достаточно нагретая, то посадить рассаду баклажанов можно к концу апреля — началу мая. Если земля холодная, необходимо полить ее кипятком или поставить обогреватель в теплицу. Время посадки рассады в открытый грунт зависит от того, когда закончатся весенние заморозки. В средней полосе России этот период наступает после 10 июня. Учитывайте особенности климата и по необходимости организуйте эффективную систему полива с капельным орошением, используйте мульчирование почвы для сохранения влаги, заготовьте системы для сбора дождевой воды, обеспечьте дополнительное затенение в самые жаркие часы дня, обеспечьте хороший дренаж на случай ливневых дождей.

Лунный календарь посадки баклажанов на 2026 год

Многие огородники ориентируются на лунный календарь при планировании посевных работ. На растущей Луне растения легче переносят пересадку и быстрее восстанавливаются после повреждений корневой системы. Посев семян в благоприятный период увеличивает шансы на получение большого урожая.

Таблица благоприятных дней для посадки семян на рассаду в 2026 году Месяц Благоприятные дни Февраль 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 Март 1, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 21, 22, 26, 27 Апрель 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23 Май 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29, З0

Проводить посадку рекомендуется в дни, когда луна находится в плодородных знаках зодиака, что благоприятно скажется на развитии растений.

Плодородные знаки (лучшее время):

Рак, Скорпион, Рыбы — максимальная всхожесть

Телец, Козерог — устойчивость к болезням

Нейтральные знаки:

Весы, Стрелец — допустимо при отсутствии лучших дней

Неплодородные знаки (избегать посадки):

Овен, Близнецы, Лев, Дева, Водолей — слабые всходы.

Благоприятные дни для пикировки и высадки рассады в 2026 году

Пикировку сеянцев в отдельные горшки проводят аккуратно, так как корни у баклажанов нежные. Главный корешок прищипывают на 1/3, чтобы обеспечить ветвление корневой системы.

Благоприятные дни для пикировки и высадки рассады в 2026 году Действие Март Апрель Май Июнь Пикировка рассады 7-9, 12-14, 21-23, 25-31 4-5, 8-10, 13-15, 18-19, 21-30

Высадка в теплицу 8-10, 13-15, 18-19, 21-30 3, 6−7, 11−14, 19−30 2-4, 7-9, 11-13, 17-21, 24-26 Высадка в открытый грунт 21-25, 28-29 16-17, 20-23, 27-30

Неблагоприятные периоды 2026 года

Неблагоприятные периоды — дни новолуний и полнолуний, а также период солнечных и лунных затмений. В это время посев лучше не планировать, по наблюдениям огородников, всходы бывают слабыми.

Полнолуния: 13 января, 12 февраля, 14 марта, 13 апреля, 12 мая, 11 июня.

Новолуния: 28 января, 26 февраля, 28 марта, 27 апреля, 26 мая, 25 июня.

Дни лунных и солнечных затмений: 17 февраля, 3 марта.

Выбор семян

Правильный выбор семян — залог хорошей и крепкой рассады. Поэтому при покупке посевного материала необходимо руководствоваться следующими правилами:

покупать семена у проверенных продавцов. Если делать это через интернет-магазин, нужно предварительно почитать отзывы о фирме и самом товаре.

На упаковке должна быть написана вся необходимая информация: сорт, срок годности, юридический адрес компании и т.д.

Также эксперты рекомендуют покупать семена возрастом не более четырех лет.

Наиболее популярные сорта баклажанов Сорт Выращивание Период вегетации, дни Высота растения, м Бумбо Защищенный грунт 119-134 0,79-1,45 Вера Открытый грунт 99-117 0,72-1, 04 Дельфин Защищенный грунт 119-129 1,49-2,00 Дон Кихот Защищенный грунт 99-119 1,49- 1,79 Квартет Открытый грунт 106-121 0, 37-0,68 Робин Гуд Открытый грунт 99-119 0,69-1,02 Сиреневый Открытый или защищенный грунт 101 Полуштамбовое Среднерослое Солярис Защищенный грунт 113-119 0,80-1, 09

Основные гибридные сорта баклажанов Сорт Выращивание Период вегетации, дни Высота растения, м Жизель F1 Защищенный грунт 107-116 1,7-2,0 Лолита F1 Защищенный грунт 105 2,6-3,2 Пеликан F1 Защищенный грунт 115-118 1,2-1,9 Пинг-Понг F1 Защищенный грунт 115-118 0,8-0,7 Щелкунчик F1 Защищенный грунт 94-109 1,4-1,7 Экави F1 Защищенный грунт 94-109 1,6-2,0 Беринда F1 Защищенный грунт 90-109 Среднерослое

Подготовка семян к посадке

Выделяют четыре основных этапа при подготовке семян баклажанов:

сортировка;

обеззараживание;

закаливание;

проращивание.

"За 10-14 дней до посева семена проверяют на всхожесть. Штук 10 семян заворачивают в тканевый мешочек и опускают в теплую (25°С) воду на сутки, затем вынимают и кладут на тарелку, ставят в тёплое место (30°C), проверяя, чтобы мешочек всегда был мокрый. Через четыре-пять дней на семенах появятся проростки, что покажет их всхожесть. Если из 10 штук проросли пять, то семена пригодны для использования.

Обеззараживают семена в насыщенном растворе марганцевого калия в течение 20-30 минут. Потом ополаскивают водой и снова замачивают в питательном растворе: в 1 л воды — чайную ложку "Агрикола номер 3" или древесной золы, или жидкого гумата калия, или удобрения "Вегета".

В любой из этих растворов с температурой 25-28°C опускают семенной материал на сутки. Благодаря этому семена быстро дают ростки, что ускоряет созревание и повышает урожай баклажанов. Потом семена вынимают, немного смачивают чистой водой и оставляют на блюдце на одни-двое суток при температуре 25°C. Посеянные проросшие семена всходят уже через неделю", — поясняет Надежда Новикова, эксперт в области садоводства и огородничества.

Посев семян на рассаду

Как только определены сроки посева и приобретён семенной материал, семена высевают на рассаду.

Выбор емкости

Корневая система баклажанов очень плохо реагирует на пикировку, поэтому лучшим вариантом будут торфяные таблетки или торфокомпостные стаканы примерно на 0,7-0,8 литра. Также можно использовать пластиковые стаканчики. Перед посевом их желательно обработать крепким раствором марганцовки.

Подготовка грунта

Есть несколько вариантов почвенных смесей:

Одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя.

Две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок.

Две части торфа и две части перегноя.

Три части перегноя и две части дерновой земли.

Две части питательной смеси из торфа "Экзо" и одна часть дерновой земли.

Готовый грунт для томатов и перца.

На ведро любой из первых четырех почвенных смесей нужно добавить по одной чайной ложки древесной золы, суперфосфата и удобрения "Агрикола номер 3". Далее хорошо перемешать и насыпать в ящик, при этом оставить до бортика 2 см. Так не будет вымывания почвы при поливе.

Можно приготовить почвосмесь самому. Но чтобы избавить ее от микробов, необходимо провести обеззараживание марганцовкой, используя слабый раствор, прокалить почву в духовке или пропарить с помощью водяной бани.

"Засыпают ящик слоем 8-10 см, выравнивают и немного утрамбовывают почву. Потом делают грядки 5 см друг от друга и поливают "Агрикола-Форвард" (чайная ложка на литр воды). Семена сеют на расстоянии 2 см в бороздках на глубину 1,0-1,5 см. Засыпают этой же смесью и слегка трамбуют. Ящики помещают в теплое место. Через три дня почву поливают водой (три столовые ложки на один ящик), чтобы появились всходы. На пятый-шестой день появляются ростки. Тогда ящик выставляют на подоконник, где много солнечного света, на 5-7 дней, чтобы рассада не слишком вытянулась и появились крепкие корешки. Температура в течение этого времени должна составлять 14-16°C. Затем постепенно ее повышают днем в солнечную погоду до 25°C, в пасмурную - до 20°C, ночью - 17°C", — добавляет Надежда Новикова.

Посадка в открытый грунт

За месяц до высадки в открытый грунт делают закаливание рассады. Для этого выносят её на улицу или на балкон при отсутствии ветра и температуре не ниже 15°C. Это позволяет растениям постепенно привыкнуть к новым условиям. Зеленая окраска и компактный вид говорят об их правильном развитии.

Грядки под баклажаны подготавливают с осени. Землю необходимо перекопать на глубину лопаты, в то же время следует вносить комплексное удобрение ( 22-24г/м²) и перегной (2-5 л/м²). Рекомендуется высаживать культуру после того, как внесено специализированное удобрение для паслёновых или просеянная древесная зола (0,5 л/м²).

Хорошо, если на этом участке предшественниками были огурцы, корнеплоды, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выбирать для посадки землю после картофеля, томата, физалиса, табака, перца и самого баклажана.

Почва должна быть рыхлой и плодородной, обеспечивающей оптимальный воздухообмен. Влага не должна застаиваться. Показатель щелочного баланса - нейтральный или слабокислый. Залегание грунтовых вод желательно на метр ниже уровня почвы.

Перед самой посадкой, когда уже нет снега, а грядки просохли, их рыхлят и разравнивают вилами или граблями.

В день высадки рассады за два-три часа до начала процедуры необходимо сделать лунки глубиной 13-15 см. При высадке придерживаются шахматной разметки, где учитывают размер высаживаемых растений согласно сорту.

Лунки хорошо проливают, чтобы получилось "болотце". Рассаду в торфяных контейнерах сразу углубляют по первые листочки или извлекают из пластмассовых стаканчиков с земляным комом и также погружают до листочков. Присыпают почвой, слегка трамбуют и ещё раз проливают. После того, как вода уходит, присыпают мульчой. Растение само по себе нежное и хрупкое, поэтому нужно сразу же поставить к каждому по колышку до 70 см, чтобы в дальнейшем подвязывать.

Если погодные условия позволяют, проросшие семена можно сразу посеять в предварительно подготовленные бороздки, щедро пролитые водой. Междурядья делают на ширину 30-35 см и глубину 1,5 см.

Расстояние между 2-3 семенами — 35 см. Желательно присыпать их смесью перегноя с песком, затем уплотнить субстрат и немного полить грядки.

Посадки необходимо прикрыть пленкой, натянутой на дуги. Спустя месяц после появления двух настоящих листочков ее можно убрать.

Теплица или открытый грунт: где лучше выращивать баклажаны

В южных регионах России баклажаны можно выращивать на открытых грядках, а в средней полосе и северных широтах овощу будет комфортнее в теплице (в парнике проще обеспечить правильный уход). Холодостойкие сорта можно посадить и на открытом грунте: огородники отмечают, что кусты, растущие на свежем воздухе, лучше опыляются и дают обильный урожай. Кроме того, при высокой температуре и солнечной погоде летом в парнике растениям будет жарко.

Где лучше выращивать баклажаны Параметр Теплица Открытый грунт Срок высадки На 2-3 недели раньше После угрозы заморозков Урожайность На 30-50% выше Ниже, но затраты минимальны Сроки созревания На 10-14 дней раньше Стандартные Защита от болезней Выше риск фитофтороза (влажность) Меньше болезней при проветривании Вредители Белокрылка, паутинный клещ Колорадский жук, тля Затраты Высокие (строительство/отопление) Минимальные Регионы Обязательна для Урала/Сибири Возможен только на юге Качество плодов Крупные и ровные Меньше, но вкуснее

Когда теплица необходима

Теплица — лучший способ получить богатый урожай баклажанов даже в условиях нестабильной погоды.

Урал, Сибирь, Дальний Восток — без теплицы урожая не будет. Теплица обязательна, желательно с дополнительным обогревом в начале сезона.

Ленинградская область — требуется отапливаемая теплица из-за короткого холодного лета.

Средняя полоса — выращивание баклажанов в теплице необходимо для раннего сбора урожая (сбор плодов возможен уже в июле).

Южные регионы — теплица позволяет продлить сезон сбора плодов до ноября.

Черноземье — парник защищает растения от возвратных заморозков.

Краснодарский край, Крым — теплица не обязательна, достаточно пленочных укрытий.

Особенности агротехники в теплице

В пленочные отапливаемые теплицы в средней полосе высаживать рассаду можно в конце марта — начале апреля. В необогреваемые теплицы — в конце апреля — начале мая. При этом в теплице баклажаны требуют более частого полива из-за повышенной температуры и отсутствия естественных осадков. Важно регулярное проветривание для снижения влажности и профилактики грибковых заболеваний.

Особенности выращивания в открытом грунте

При выращивании баклажанов без укрытий желательно выбирать раннеспелые и холодостойкие сорта. В открытый грунт сажают рассаду, когда минует угроза заморозков. Для Подмосковья — не раньше первой декады июня.

Необходимо тщательно выбирать участок — защищенный от ветра, хорошо прогреваемый солнцем. В открытом грунте баклажаны требуют регулярного осмотра на наличие вредителей. В начале июня рассаду высаживают в открытый грунт, не забывая первые дни прикрывать её плёнкой. К этому времени растения уже имеют 7-11 листочков. Ящики проливают водой, чтобы земля у корней не крошилась, а захватывалась одним большим комом.

Выращивание баклажанов в открытом грунте должно сопровождаться умеренным увлажнением субстрата. После высадки на постоянное место растение не поливают шесть дней. Вода должна быть отстоявшаяся, теплая до 30°C, эксперты советуют при поливе стараться не попадать на растение и придерживаться интервала в пять-семь дней. При сильной жаре его сокращают до двух-трех дней. Окучивать баклажаны необходимо три-четыре раза за сезон.

Возможные ошибки при посадке

Эксперты выделяют несколько ошибок при посадке рассады баклажанов:

при поздней посадке семян на рассаду урожай не будет высоким;

при выращивании рассады не в торфяных горшочках ее приходится пересаживать, а баклажаны этого не переносят;

24-часовая подсветка вредит росту и развитию культуры. Лучше организовать короткий световой день. Тогда урожай можно будет собрать раньше на две недели;

нельзя сажать баклажаны и помидоры по соседству, даже рассаду;

нельзя забывать про азотные удобрения;

несоблюдение норм полива ведет к снижению урожая или к гибели растений;

слишком глубокое рыхление повреждает корни;

непринятие мер при сильном ветвлении;

сбор урожая без использования секатора или ножниц;

не удаляют пораженные и сухие листья, а также лишние побеги над завязями, что приводит к поражению гнилями.

Советы экспертов

Помимо основных правил посева семян и выращивания рассады, эксперт Надежда Новикова дает несколько рекомендаций, которые помогут избежать трудностей в выращивании баклажанов:

по соседству с грядками баклажанов и в междурядье сажают растения с пряным или другим резким запахом;

оборудованные теплые грядки позволяют высаживать культуру раньше срока почти на 20 дней;

для мульчирования не применяют хвою или опилки от хвойных и лучше отказаться от торфа, чтобы избежать закисления почвы;

низкие сорта высаживают южнее высоких.