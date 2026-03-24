https://ria.ru/20260324/kndr-2082535380.html
Сеул заявил, что риторика КНДР мешает сосуществованию
Президентский офис Южной Кореи заявил, что риторика КНДР мешает мирному сосуществованию двух стран, и Сеул будет последовательно продвигать политику диалога и... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T07:11:00+03:00
в мире
кндр
сеул
южная корея
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
https://ria.ru/20260324/kndr-2082532284.html
https://ria.ru/20260219/kndr-2075365104.html
кндр
сеул
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости.
Президентский офис Южной Кореи заявил, что риторика КНДР мешает мирному сосуществованию двух стран, и Сеул будет последовательно продвигать политику диалога и сотрудничества, передает агентство Рёнхап
.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва, официально объявил Южную Корею враждебным государством и пообещал беспощадную расплату без малейших колебаний за любые действия Южной Кореи, направленные против КНДР. Ким Чен Ын подчеркнул также и тот факт, что до настоящего времени КНДР "ни разу не отвергала мир"
"Правительство считает, что продолжение враждебной риторики не способствует мирному сосуществованию", - заявили в администрации Республики Корея.
Сеул подчеркнул, что правительство, имея "долгосрочное видение" ситуации, будет последовательно продвигать политику мирного сосуществования на Корейском полуострове.
"Путь, который может обеспечить стабильность и процветание как Севера, так и Юга на Корейском полуострове, заключается не во вражде и противостоянии, а в мирном сосуществовании через диалог и сотрудничество", - заявили в президентском офисе.
Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул, что до настоящего времени КНДР "ни разу не отвергала мир", однако обладание средством по защите мира и силой для его гарантирования является "наиболее ответственным" выбором, направленным не только на обеспечение собственной безопасности, но и на обеспечение спокойствия региона и международного сообщества. По его словам, только обладая мощной оборонной силой можно надежно обеспечить мирные условия для развития экономики и повышения благосостояния народа.