Сеул заявил, что риторика КНДР мешает сосуществованию

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Президентский офис Южной Кореи заявил, что риторика КНДР мешает мирному сосуществованию двух стран, и Сеул будет последовательно продвигать политику диалога и сотрудничества, передает агентство Рёнхап

Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва, официально объявил Южную Корею враждебным государством и пообещал беспощадную расплату без малейших колебаний за любые действия Южной Кореи, направленные против КНДР. Ким Чен Ын подчеркнул также и тот факт, что до настоящего времени КНДР "ни разу не отвергала мир"

"Правительство считает, что продолжение враждебной риторики не способствует мирному сосуществованию", - заявили в администрации Республики Корея.

Сеул подчеркнул, что правительство, имея "долгосрочное видение" ситуации, будет последовательно продвигать политику мирного сосуществования на Корейском полуострове.

"Путь, который может обеспечить стабильность и процветание как Севера, так и Юга на Корейском полуострове, заключается не во вражде и противостоянии, а в мирном сосуществовании через диалог и сотрудничество", - заявили в президентском офисе.