05:44 24.03.2026
Ким Чен Ын назвал отказ КНДР от денуклеаризации правильным
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал правильным и справедливым решение КНДР отказаться от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, где права суверенных государств... РИА Новости, 24.03.2026
в мире, кндр, пхеньян, сша, ким чен ын
В мире, КНДР, Пхеньян, США, Ким Чен Ын
СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал правильным и справедливым решение КНДР отказаться от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, где права суверенных государств "беспощадно попираются" односторонним насилием, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын заявил об этом в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва.
По его словам, враждебные силы пытались соблазнить КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на некую компенсацию, но текущая ситуация в мире доказывает, что только сила может обеспечить безопасность страны.
"Сегодняшняя реальность наглядно доказывает, насколько справедливы были стратегический выбор и решение нашего государства - отвергнуть сладкоречивые обещания врагов и необратимо, навсегда закрепить обладание ядерным оружием", - заявил лидер КНДР.
Он напомнил, что в период 14-го созыва Верховного народного собрания КНДР узаконила ядерную политику и закрепила ее в конституции, а также, ускоряя укрепление ядерных сил, накопила мощь, реально сдерживающую войну и обеспечивающую баланс сил в регионе.
"Тем самым наше государство открыло новую эпоху, в которой безопасность обеспечивается не какими-либо декларациями или призывами, а силой, и мир защищается силой", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Он отметил, что нынешняя ситуация в мире, где достоинство и права суверенных государств "беспощадно попираются односторонним нажимом и насилием", ясно учит тому, что является подлинной гарантией существования страны и обеспечения мира.
"То, что мы, прозорливо распознав неизменную сущность и всё более наглеющую, эволюционирующую бесстыдность империалистических сил... заранее обеспечили реальные возможности противостоять будущим угрозам безопасности и даже наихудшим переменам, было поистине правильным", - заявил Ким Чен Ын.
Лидер КНДР напомнил, что США и их союзники постоянно подтягивают к границам КНДР стратегические ядерные средства, "подрывая основы безопасности региона", но для Пхеньяна это уже не ново, а уровень безопасности КНДР выше, чем в других регионах мира.
По словам Ким Чен Ына, КНДР больше не является страной, подвергающейся угрозам. При этом прошедшие годы ясно показали, что ничто не способно остановить государство и народ, которые вместе борются за процветание и будущее с опорой на собственные силы, добавил он.
"Прочное создание ядерного щита не только надежно гарантирует и стимулирует развитие военной и безопасностной сфер, но также всех областей страны, включая экономику и культуру, и улучшение жизни народа", - подытожил лидер КНДР.
