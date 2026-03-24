Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена ввести систему полиции

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о планах учредить в стране систему полиции и провести дальнейшую реорганизацию Войск общественной безопасности, но подчеркнул, что решение об этом должно принять Верховное народное собрание КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передает ЦТАК, глава государства сообщил, что вопрос введения полиции связан с необходимостью укрепления внутренней безопасности государства и совершенствования правовой системы, но решение должно будет принять Верховное народное собрание КНДР на сессии в будущем.

"Речь идет о введении в нашей стране системы полиции, соответствующей политической безопасности государства и требованиям изменяющейся эпохи", - приводит агентство слова Ким Чен Ына из его программной речи на первой сессии ВНС 15-го созыва.

По его словам, целью введения полицейской системы является совершенствование правового регулирования для обеспечения внутренней безопасности государства и общественной стабильности, а также создание эффективной организационной системы и функций.

"На самом деле создание полицейской системы является необходимым требованием государственного управления, и само слово "полиция" изначально не несет ничего плохого", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Он добавил, что после официального введения новой системы будет подготовлена реорганизация войск общественной безопасности в полицейские силы.

"Необходимо еще более тщательно подготовиться, чтобы в дальнейшем, когда полицейская система появится в должной форме, можно было немедленно реорганизовать Войска общественной безопасности в полицейские силы", - заявил лидер КНДР.