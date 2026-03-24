В Москве расследуют действия хирурга, изуродовавшего пациенток

Ранее Telegram-канал "Shot проверка" писал о последствиях операций, с которыми столкнулись пациентки Леонида Николенко. У одной из них поражен лицевой нерв, у другой — мышцы лица, из-за чего она не может закрыть глаз и с трудом двигает ртом. Еще у одной женщины возникло сильное воспаление в груди, а другой девушке пришлось экстренно удалять импланты из-за угрозы некроза.