Парфенчиков открыл Дом молодежи в Карелии

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков открыл Дом молодежи в Петрозаводске, он оценил созданные современные пространства и поздравил молодежь Карелии с этим событием, сообщает пресс-служба регправительства.

Так, обновили фасад здания, на первых двух этажах создали современные пространства под разные задачи: переговорные, коворкинги, студия звукозаписи, столовая с кофемашиной и многое другое.

Парфенчиков предложил ребятам идею представить здесь продукцию, которую производят в петрозаводском колледже технологии и предпринимательства. Несколько кабинетов переоборудовали для проведения различных мастер-классов. К примеру, в одном из помещений профессиональные акушеры организовали Школу молодых семей.

Глава республики обсудил с ребятами и планы по дальнейшему обустройству Дома молодежи и капитальному ремонту третьего этажа, а также поблагодарил ребят за инициативы и предложения, которые становятся основой для преображения республики.

"Берегите это пространство, наполняйте его смыслом, новыми проектами и дружбой. Пусть Дом молодежи станет для вас местом силы и вдохновения. Уверен, здесь мы вместе сделаем еще много важных дел на благо Карелии!" – приводит пресс-служба слова Парфенчикова.

В пресс-службе напомнили, что по итогам конкурсного отбора 2024 года Карелия вошла в число победителей конкурса "Регион для молодых" и получила финансирование на 2025 год в объеме почти 110 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Конкурс проводило Федеральное агентство по делам молодежи в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", а также "Народной программы" Единой России.