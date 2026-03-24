Рейтинг@Mail.ru
Парфенчиков открыл Дом молодежи в Карелии - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/kareliya-2082641834.html
Парфенчиков открыл Дом молодежи в Карелии
Парфенчиков открыл Дом молодежи в Карелии - РИА Новости, 24.03.2026
Парфенчиков открыл Дом молодежи в Карелии
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков открыл Дом молодежи в Петрозаводске, он оценил созданные современные пространства и поздравил молодежь Карелии с этим РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:37:00+03:00
2026-03-24T14:37:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
петрозаводск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965900776_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_83a762b31ba3bd41e1d8ec3e23905eb1.jpg
https://ria.ru/20260317/parfenchikov-2081239803.html
республика карелия
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965900776_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_a0591dd1492221e117b739791a25d9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, артур парфенчиков, петрозаводск
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Петрозаводск
Парфенчиков открыл Дом молодежи в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл Дом молодежи в Петрозаводске

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков открыл Дом молодежи в Петрозаводске, он оценил созданные современные пространства и поздравил молодежь Карелии с этим событием, сообщает пресс-служба регправительства.
Так, обновили фасад здания, на первых двух этажах создали современные пространства под разные задачи: переговорные, коворкинги, студия звукозаписи, столовая с кофемашиной и многое другое.
Парфенчиков предложил ребятам идею представить здесь продукцию, которую производят в петрозаводском колледже технологии и предпринимательства. Несколько кабинетов переоборудовали для проведения различных мастер-классов. К примеру, в одном из помещений профессиональные акушеры организовали Школу молодых семей.
Глава республики обсудил с ребятами и планы по дальнейшему обустройству Дома молодежи и капитальному ремонту третьего этажа, а также поблагодарил ребят за инициативы и предложения, которые становятся основой для преображения республики.
"Берегите это пространство, наполняйте его смыслом, новыми проектами и дружбой. Пусть Дом молодежи станет для вас местом силы и вдохновения. Уверен, здесь мы вместе сделаем еще много важных дел на благо Карелии!" – приводит пресс-служба слова Парфенчикова.
В пресс-службе напомнили, что по итогам конкурсного отбора 2024 года Карелия вошла в число победителей конкурса "Регион для молодых" и получила финансирование на 2025 год в объеме почти 110 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Конкурс проводило Федеральное агентство по делам молодежи в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", а также "Народной программы" Единой России.
Также в 2025 году республика стала победителем конкурса. Регион получил почти 100 миллионов рублей, на которые до конца 2026 года будет завершен ремонт подвальных помещений, кровли и третьего этажа Дома молодежи. Общая площадь полезных помещений Дома молодежи превысит 1,5 тысячи квадратных метров, а его вместимость увеличится до 494 человек.
Республика КарелияАртур ПарфенчиковПетрозаводск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала