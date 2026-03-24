Сенат США утвердил кандидатуру нового главы МВБ

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Сенат США утвердил сенатора Маркуйэна Маллина на пост министра внутренней безопасности страны, следует из трансляции канала C-SPAN.
Кандидатуру Маллина поддержали 54 законодателя, 45 проголосовали против. Для прохождения номинации проголосовать за нее должен был хотя бы 51 сенатор.
Возглавлявшая МВБ Кристи Ноэм лишилась должности на фоне гибели двоих протестующих против рейдов антимигрантской полиции в Миннесоте. Офицер службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) 7 января смертельно ранил женщину, которая отказалась выйти из машины и, по утверждению правоохранителей, пыталась задавить сотрудника службы, при этом 24 января застрелили еще одного протестующего, у которого офицеры пограничного патруля нашли оружие. Отставка Ноэм стала первым для нынешнего срока американского президента Дональда Трампа увольнением министра.
14 февраля, 08:41