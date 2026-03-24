Исследование: Россияне бронируют столики на праздники за трое суток

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россияне бронируют столики в ресторанах и кафе на праздники за трое суток, а в обычный выходной — за 8 часов, сообщает "Яндекс" со ссылкой на данные сервисов "Яндекс Еда" и "Яндекс Карты".

Аналитики изучили бронирования, совершенные 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Поскольку в 2026 году все эти даты приходились на выходные или праздники, для корректного сравнения их сопоставляли с обычными субботами и воскресеньями, не учитывая новогодние каникулы и соседние с праздниками дни.

"В обычные выходные половина пользователей бронируют столик в среднем за 8 часов до визита — как правило, с утра на вечер того же дня. На 14 февраля и 8 марта столики в среднем бронируют за трое суток до визита — это в 10 раз раньше, чем в обычные выходные. На 23 февраля планируют чуть менее заблаговременно — за 17 часов", — говорится в сообщении.

При этом в праздники большинство столиков бронируют на вечерние часы — с 18:00 до 20:00. Второй по популярности период — с 14:00 до 15:00. Обеденное время особенно востребовано 23 февраля: на эти часы приходится 10% бронирований. А в День всех влюбленных 14 февраля пользователи отдавали предпочтение романтическому ужину.