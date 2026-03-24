В Иране заявили, что не поднимали вопрос прекращения огня с США и Израилем

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Власти и вооруженные силы Ирана не поднимали вопрос прекращения огня в конфликте с США и Израилем, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Якуб Резазаде.