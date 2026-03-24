16:11 24.03.2026
В Иране заявили, что не поднимали вопрос прекращения огня с США и Израилем
Власти и вооруженные силы Ирана не поднимали вопрос прекращения огня в конфликте с США и Израилем, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней... РИА Новости, 24.03.2026
ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Власти и вооруженные силы Ирана не поднимали вопрос прекращения огня в конфликте с США и Израилем, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Якуб Резазаде.
"Дипломатический аппарат, правительство или вооруженные силы не поднимали вопрос о каких-либо переговорах и предложениях касательно окончания войны или перемирия, а также не вели об этом разговор", - сообщил депутат агентству ISNA
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, то же самое озвучил и МИД Ирана, однако отметил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать переговоры.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
