NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает прекращения атак

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Решение США приостановить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана не означает отказа от дальнейших атак: Вашингтон и Тель-Авив продолжают рассматривать более жесткие сценарии, включая захват острова Харк и отправку сухопутных сил для установления контроля над запасами высокообогащенного урана, пишет New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Как отмечает газета, даже на фоне объявленной паузы США и Израиль продолжают наносить другие удары по Ирану, а в регион направляются дополнительные американские силы. По данным издания, президент США Дональд Трамп по-прежнему взвешивает более агрессивные варианты развития операции.
По данным New York Times, среди обсуждаемых сценариев — операция по захвату острова Харк, через который идет основная часть иранского нефтяного экспорта, а также возможная отправка американских сухопутных сил для обеспечения контроля над высокообогащенным ураном.
Газета пишет, что Трамп решил отложить удары по иранским электростанциям после первых контактов между американскими и иранскими представителями, заявив о “продуктивных разговорах”. При этом, как подчеркивает издание, американские чиновники считают эти контакты “находящимися на самой ранней стадии и не носящими содержательного характера”, а Тегеран публично отрицает переговоры об условиях завершения вооруженного конфликта.
По информации газеты, в последние дни спецпосланник США Стив Уиткофф напрямую общался с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В Иране при этом, как пишет издание, рассматривают эти контакты, скорее, как попытку прощупать возможности для деэскалации и предотвращения дальнейших ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.