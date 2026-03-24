NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает прекращения атак - РИА Новости, 24.03.2026
13:32 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/iran-2082622648.html
NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает прекращения атак
NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает прекращения атак - РИА Новости, 24.03.2026
NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает прекращения атак
Решение США приостановить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана не означает отказа от дальнейших атак: Вашингтон и Тель-Авив продолжают... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T13:32:00+03:00
2026-03-24T13:32:00+03:00
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает прекращения атак

NYT: пауза в ударах США по энергетике Ирана не означает отказ от дальнейших атак

Иранский флаг и факел газовой горелки на нефтедобывающей платформе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Решение США приостановить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана не означает отказа от дальнейших атак: Вашингтон и Тель-Авив продолжают рассматривать более жесткие сценарии, включая захват острова Харк и отправку сухопутных сил для установления контроля над запасами высокообогащенного урана, пишет New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Как отмечает газета, даже на фоне объявленной паузы США и Израиль продолжают наносить другие удары по Ирану, а в регион направляются дополнительные американские силы. По данным издания, президент США Дональд Трамп по-прежнему взвешивает более агрессивные варианты развития операции.
По данным New York Times, среди обсуждаемых сценариев — операция по захвату острова Харк, через который идет основная часть иранского нефтяного экспорта, а также возможная отправка американских сухопутных сил для обеспечения контроля над высокообогащенным ураном.
Газета пишет, что Трамп решил отложить удары по иранским электростанциям после первых контактов между американскими и иранскими представителями, заявив о “продуктивных разговорах”. При этом, как подчеркивает издание, американские чиновники считают эти контакты “находящимися на самой ранней стадии и не носящими содержательного характера”, а Тегеран публично отрицает переговоры об условиях завершения вооруженного конфликта.
По информации газеты, в последние дни спецпосланник США Стив Уиткофф напрямую общался с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В Иране при этом, как пишет издание, рассматривают эти контакты, скорее, как попытку прощупать возможности для деэскалации и предотвращения дальнейших ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
