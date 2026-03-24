США сейчас не могут заставить Иран принять их условия, считает эксперт

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США могли бы попытаться заморозить вооруженное противостояние с Ираном к началу апреля для ведения переговоров, но Вашингтон не заставит Иран принять односторонние американские требования для урегулирования конфликта, поделился оценкой с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

В понедельник израильский портал Ynet со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Вашингтон назначил 9 апреля крайней датой прекращения вооруженного конфликта с Ираном. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Тегераном. Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива и изъятие обогащенного урана из Ирана при достижении соглашения. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.

"К девятому апреля можно было бы остановить боевые действия, но сам конфликт останется", - считает Блохин.

По оценке собеседника агентства, заморозка боевых действий могла бы стать шагом к переговорам, которые безальтернативны, поскольку США не в состоянии добиться смены власти в исламской республике. При этом Иран не пошел бы в одностороннем порядке на требования американской стороны, а ожидал бы уступок США для компенсации любых своих шагов навстречу Вашингтону, полагает эксперт.

"И Россия может здесь быть модератором переговорного процесса. У нас более-менее стабильные отношения со Штатами, если сравнивать с администрацией Байдена, а Иран для нас стратегический партнер", - заключил собеседник.