05:52 24.03.2026
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана
Politico: США рассматривают спикера парламента Галибафа как нового лидера Ирана

Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа потенциальным лидером государства, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
"Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Настоящая бомба": в Британии испугались последствий хода Трампа по Ирану
04:02
Как пишет издание, заинтересованность Белого дома в поиске партнера по переговорам свидетельствует о желании выйти из конфликта.
"Он (Галибаф. — Прим. ред.) — один из самых перспективных кандидатов", — приводятся в материале слова американского чиновника.
В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг эти утверждения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Легкая прогулка": в ЕС поразились новому ходу Трампа по Ирану
01:49
В ведомстве считают, что решение США отложить удары по иранским энергообъектам является попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Израиль в шестой раз за ночь сообщил о пуске ракет из Ирана
05:42
 
