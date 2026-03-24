СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа потенциальным лидером государства, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Как пишет издание, заинтересованность Белого дома в поиске партнера по переговорам свидетельствует о желании выйти из конфликта.