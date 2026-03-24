В Химках потушили крупный пожар

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар в мебельном цеху в подмосковных Химках удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, сообщение о полной ликвидации последствий пожара поступило в 13.40. Пострадавших нет.