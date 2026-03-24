Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к 14 годам
11:15 24.03.2026 (обновлено: 11:16 24.03.2026)
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к 14 годам
Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к 14 годам
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наемник из Грузии Шмаги Дигмелашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ на платформе Мax.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении 42-летнего гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили. Приговором суда Дигмелашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. В настоящее время Дигмелашвили объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Установлено, что в марте 2022 года Дигмелашвили в качестве наемника вступил в Грузинский национальный легион* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Отмечается, что на тренировочных базах ВСУ он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и до осени 2025 года за вознаграждение принимал участие в боях против военнослужащих РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
