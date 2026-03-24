Наемника из Грузии, воевавшего за ВСУ, заочно приговорили к 14 годам

"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении 42-летнего гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили. Приговором суда Дигмелашвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. В настоящее время Дигмелашвили объявлен в международный розыск, он заочно арестован.