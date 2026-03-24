11:36 24.03.2026
Власти Гренландии не обсуждают возвращение в ЕС, заявил министр
2026-03-24T11:36:00+03:00
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Бентиарак Оттосен, Евросоюз, НАТО
Власти Гренландии не обсуждают возвращение в ЕС, заявил министр

Остров Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Гренландии не обсуждают возвращение острова в состав Европейского союза из-за недостаточной гибкости блока, заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен в интервью испанской газете Español.
Остров вышел из Европейского сообщества в 1985 году.
Датские военнослужащие во время учений в Гренландии - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Дания в январе готовилась к атаке США на Гренландию, пишут СМИ
20 марта, 04:24
Во время интервью испанской газете министр обсуждала положение Гренландии на фоне прошлых заявлений президента США Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Штатов. Натаниэльсен задали вопрос о том, планируют ли власти Гренландии возвращаться в ЕС.
"Нет, мы не этого не делали (обсуждали членство в ЕС - ред.)... Мы - маленькая страна, а Евросоюз - слишком регулирован. Это не для нас. Наша политика в области рыболовства - это то, что помешало бы многим гренландцам проголосовать за вступление в институты ЕС", - цитирует газета министра.
Натаниэльсен подчеркнула, что страна довольна отношениями с блоком, однако она не рассматривает возможное членство как что-то положительное.
"Нам пришлось бы соблюдать европейские нормы и законы, а внутри ЕС недостаточно гибкости. Это (ЕС - ред.) - машина, которая движется медленно, и мы очень ценим возможность передвигаться быстрее других", - добавила политик.
В январе вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил РИА Новости, что Гренландия может рассмотреть возможность возвращения в Европейский союз по соображениям национальной безопасности на фоне угроз со стороны США. По его словам, этот вопрос уже обсуждался в парламенте в прошлом году, в том числе в контексте того, как Гренландия может "вернуться в Европу". Оттосен напомнил, что с 2009 года Гренландия обладает автономным статусом и в перспективе может рассмотреть вариант отдельного государства в ЕС и НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Гренландия является ключевым регионом для обороны США, заявили в Пентагоне
17 марта, 19:08
 
