Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями", — заявил он.
При этом северокорейский лидер добавил , что что за любым возможным посягательством Южной Кореи на КНДР последует безжалостная расплата.
"За любые действия Южной Кореи, затрагивающие нашу республику, заставим её без малейшего учёта и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену", — предупредил Ким Чен Ын.
В конце февраля лидер КНДР выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств, отметив, что даже в ООН страны зарегистрированы как два разных государства.
По его словам, в отношениях с Сеулом "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчет", исходящий из национальных интересов Пхеньяна, и "решительное реагирование".