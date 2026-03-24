Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством - РИА Новости, 24.03.2026
01:08 24.03.2026 (обновлено: 01:31 24.03.2026)
Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством - РИА Новости, 24.03.2026
Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T01:08:00+03:00
2026-03-24T01:31:00+03:00
южная корея
ким чен ын
кндр
в мире
южная корея
кндр
южная корея, ким чен ын, кндр, в мире
Южная Корея, Ким Чен Ын, КНДР, В мире
Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

Ким Чен Ын официально объявил Республику Корея враждебным государством

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями", — заявил он.
10 марта, 07:27
При этом северокорейский лидер добавил , что что за любым возможным посягательством Южной Кореи на КНДР последует безжалостная расплата.
"За любые действия Южной Кореи, затрагивающие нашу республику, заставим её без малейшего учёта и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену", — предупредил Ким Чен Ын.
В конце февраля лидер КНДР выразил полный отказ от каких-то связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств, отметив, что даже в ООН страны зарегистрированы как два разных государства.
По его словам, в отношениях с Сеулом "ничего не осталось", а если и осталось, то лишь "холодный расчет", исходящий из национальных интересов Пхеньяна, и "решительное реагирование".
Южная КореяКим Чен ЫнКНДРВ мире
 
 
