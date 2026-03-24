В Чувашии заочно осудили мужчину, воюющего на стороне ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Верховный суд Чувашии заочно приговорил местного жителя, воюющего против России в вооруженных силах Украины, к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает прокуратура региона.
В мае 2022 года 34-летний местный житель, являющийся уроженцем Украины, добровольно вступил в состав ВСУ и неоднократно, с использованием военной техники и снаряжения, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Мужчина был объявлен в розыск, в отношении него судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, которое осужденный будет отбывать уже после освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.
