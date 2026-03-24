13:25 24.03.2026 (обновлено: 13:27 24.03.2026)
ГД ввела уголовную ответственность за одобрение геноцида советского народа
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа. РИА Новости, 24.03.2026
https://ria.ru/20260323/gosduma-2082459979.html
https://ria.ru/20251229/genotsid-2065288090.html
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.
Поправка была внесена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа.
Госдума рассмотрит проект об усилении защиты исторической памяти
"В 2014 году мы впервые инициировали введение в российское законодательство понятия "реабилитация нацизма", и тогда потребовалось пять лет, чтобы добиться принятия закона. Мы заложили в закон очень важную основу, которая устанавливает ответственность, как за отрицание, так и за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала", - сказала журналистам Яровая.
Она отметила, что одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание.
"Устанавливая ответственность за отрицание геноцида советского народа безусловным должно быть и установление ответственности за факт одобрения геноцида советского народа", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
По ее словам, в мире внешней агрессии и искажения истории, знание правды о Великой Отечественной войне и о преступлениях, которые совершались против народа России, имеет значение для сдерживания современного мира от соблазна совершения новых преступлений против мира и человечества.
Путин подписал закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа
