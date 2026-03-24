https://ria.ru/20260324/gosduma-2082620840.html
ГД ввела уголовную ответственность за одобрение геноцида советского народа
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.
Поправка была внесена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой
ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа.
"В 2014 году мы впервые инициировали введение в российское законодательство понятия "реабилитация нацизма", и тогда потребовалось пять лет, чтобы добиться принятия закона. Мы заложили в закон очень важную основу, которая устанавливает ответственность, как за отрицание, так и за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала", - сказала журналистам Яровая.
Она отметила, что одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание.
"Устанавливая ответственность за отрицание геноцида советского народа безусловным должно быть и установление ответственности за факт одобрения геноцида советского народа", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
По ее словам, в мире внешней агрессии и искажения истории, знание правды о Великой Отечественной войне и о преступлениях, которые совершались против народа России
, имеет значение для сдерживания современного мира от соблазна совершения новых преступлений против мира и человечества.