Госавтоинспекция предупредила мотоциклистов о рисках раннего сезона - РИА Новости, 24.03.2026
08:00 24.03.2026
Госавтоинспекция предупредила мотоциклистов о рисках раннего сезона
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. С наступлением весны Госавтоинспекция МВД России призывает водителей мототранспорта воздержаться от преждевременного выезда на дороги общего пользования до стабилизации погодных условий, отметили в ведомстве.
Межсезонье требует повышенного внимания к безопасности движения и объективной оценки готовности транспортных средств и самих мотоциклистов к выезду на дорогу.
В Госавтоинспекции отмечают, что в марте и апреле, характеризующихся переменчивой погодой, эксплуатация мотоциклов в большинстве регионов страны остается небезопасной. Суточные перепады температур, образование наледи в утренние и ночные часы, а также повышенная влажность дорожного покрытия существенно снижают коэффициент сцепления шин с проезжей частью.
"Дополнительную опасность представляют остатки противогололедных материалов, песок и грязь, скопившиеся на дорогах после зимнего содержания, а также дефекты покрытия, образовавшиеся в результате температурных деформаций. В указанных условиях даже незначительные ошибки в управлении мотоциклом могут привести к потере устойчивости транспортного средства и созданию потенциально аварийной ситуации", — подчеркнули в Госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что после зимнего перерыва у водителей снижается уровень практических навыков, ухудшается реакция на изменения дорожной обстановки. В связи с этим выезд на дороги целесообразно осуществлять только после установления устойчивой положительной температуры.
Особое внимание инспекторы уделяют технической готовности транспортных средств. Перед началом сезона водителям рекомендовано провести комплексную проверку тормозной системы, уровня технических жидкостей, давления и износа шин, работоспособности световых приборов, аккумулятора, а также состояния цепи и подвески.
"Неотъемлемым условием обеспечения безопасности является использование защитной экипировки. Пренебрежение средствами пассивной защиты значительно повышает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. Водителям мототранспорта рекомендуется использовать мотошлем, защитную куртку, перчатки, специальную обувь и иные элементы экипировки", — отметили в Госавтоинспекции.
Помимо технической подготовки, в ведомстве настаивают на восстановлении навыков вождения после длительного перерыва. Мотоциклистам советуют предварительно отработать элементы управления мотоциклом на закрытых площадках, уделив внимание торможению, маневрированию на малых скоростях и прохождению поворотов. При недостатке опыта рекомендуется обратиться к профессиональным инструкторам.
"Начинать эксплуатацию мототранспорта после перерыва рекомендуется с непродолжительных поездок при минимальной интенсивности движения, строго соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию. Следует исключить резкие маневры", — добавили в Госавтоинспекции.
Мотоциклисты должны иметь водительское удостоверение соответствующей категории, а транспортное средство – зарегистрировано в установленном порядке. За нарушения этих требований предусмотрена административная ответственность.
Водителей автомобилей призвали учитывать рост числа мотоциклистов на дорогах, чаще контролировать ситуацию в зеркалах заднего вида и проявлять повышенную внимательность при выполнении поворотов и перестроений.
"Соблюдение указанных мер, а также ответственное поведение всех участников дорожного движения позволит повысить уровень безопасности на дорогах и сохранить жизнь и здоровье граждан. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от преждевременного выезда на дороги и уделить приоритетное внимание вопросам безопасности", — резюмировали в ведомстве.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
