В Севастополе ликвидировали открытое горение после взрыва в доме

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Открытое горение после взрыва в жилом доме в Севастополе ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Открытое горение в многоквартирном доме в Севастополе ликвидировано. Психологами МЧС России на месте оказывается вся необходимая помощь жителям", - говорится в сообщении.