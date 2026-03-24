Врач рассказал, можно ли сорвать голос навсегда

"Опасными могут оказаться функциональные нарушения в работе голосовых складок на фоне стрессов, пренебрежения общепризнанными принципами здорового образа жизни. Развивающиеся психоневротические состояния влияют на их тонко дифференцированную работу. При этом вокализация и речевые нагрузки становятся невозможны", - сказал он.

Рудин отметил, что голос может измениться из-за органических нарушений голосовых складок. По словам, крик может привести к их травматизации, воспалению и образованию узелков. При этом для восстановления голоса необходима исключительно точная работа хирурга.

"Однако это совершенно не значит, что человек станет полностью безголосым. Голос останется, но у него изменятся те или иные акустические характеристики: он может стать более низким, хриплым, глухим, немелодичным, ограниченным по диапазону. Все эти изменения наиболее опасны для так называемых лиц речевых профессий, для которых голос является непосредственным орудием труда", - добавил врач.