Белоусов передал Герою России Ярашеву поздравления от Путина

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов передал Герою России Сергею Ярашеву поздравления от президента РФ Владимира Путина, сообщили в Минобороны.
Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил министру, что военнослужащий получает все необходимое лечение, далее ему предстоят реабилитация и протезирование.
Военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" выполнял боевые задачи на красноармейском направлении спецоперации. Он проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важным опорным пунктом формирований ВСУ, отметили в МО РФ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России рядовому Сергею Ярашеву
Министр обороны России Андрей Белоусов вручает медаль "Золотая Звезда" Герою России рядовому Сергею Ярашеву
Ярашев, будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал предоставлять разведывательные данные о противнике, а также отразил несколько атак штурмовых групп.
Ранее Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России, он в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Сейчас рядовой проходит лечение в московском госпитале - глава ДНР Денис Пушилин докладывал Путину, что боец лишился ступней из-за обморожения.