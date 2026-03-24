МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Немецкая оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) назвала необоснованными обвинения в якобы передаче ею конфиденциальных данных ЕС России и Китаю.
Ранее газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС и четырех немецких парламентариев утверждала, что в ЕС и Германии опасаются, что АдГ якобы может передавать конфиденциальную информацию России и Китаю. По словам политика от партии "Зеленые" Антона Хофрайтера, в отношении АдГ есть "обоснованные подозрения". При этом никаких доказательств не приводилось.
"Мы не комментируем безосновательные обвинения", - заявил в комментарии Politico представитель АдГ.
Газета Washington Post ранее утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Центр правительственной информации Венгрии назвал это ложью и проукраинской пропагандой. Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕК обеспокоена сообщением в СМИ о том, что глава МИД Венгрии якобы передавал РФ информацию об обсуждениях на заседаниях ЕС.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы Сиярто Лаврову, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.