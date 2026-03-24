Какие сцены Гайдаю пришлось вырезать из "Бриллиантовой руки"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фильм "Бриллиантовая рука", который мы видим на экранах уже более полувека, — лишь верхушка айсберга. В архивах сохранился оригинальный сценарий Леонида Гайдая, и в нем — десятки эпизодов, которые могли бы превратить фильм в совсем другое кино.

Какие сцены остались только на бумаге?

Громила в переходе: как молчание оказалось золотом

Один из самых пугающих и одновременно смешных моментов — встреча Горбункова с мрачным гигантом в подземном переходе. Помните это глухое "Закурить не найдется?" и испуганное мычание Семен Семеныча? В сценарии этот диалог был прописан гораздо подробнее.

Горбунков должен был не просто мычать, а суетливо хлопать себя по карманам, заикаться и оправдываться: "Оставил... В пиджаке оставил... А пиджак у жены... А жена там..." Но на монтаже режиссер понял: абсолютное безмолвие героя Никулина на фоне грозного молчания великана работает мощнее.

"Фальшивый Шеф": тайна лотерейщика

По сценарию главных героев должен был преследовать таинственный персонаж — продавец лотерейных билетов. Он появлялся буквально повсюду: у дома Горбунковых, в ресторане "Плакучая ива" и даже у гостиницы "Атлантика". Именно у него Анна Сергеевна должна была купить девять билетов — зашифрованный знак о встрече с Горбунковым в девять вечера.

В финале лотерейщик должен был сидеть у магазина, флегматично жуя булку с кефиром и указывая Геше на афишу: "До тиража остался один день". Эта "тикающая бомба" создавала невероятное напряжение, но в итоге роль сократили до двух кратких эпизодов и интрига с "фальшивым Шефом" исчезла.

Синагога против любовницы: битва с цензурой

Легендарная фраза управдома Варвары Плющ (Нонна Мордюкова): "И я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу!" — изначально звучала иначе. В оригинале Мордюкова произносила: "...посещает синагогу!"

© РИА Новости Актрисы Нонна Мордюкова в роли управдома Варвары Сергеевны и Нина Гребешкова в роли Нади Горбунковой в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"

Гайдай хотел высмеять запредельную подозрительность советского управдома, для которой вера в Бога была таким же "преступлением", как измена. Но цензоры пришли в ужас. Режиссеру поставили ультиматум: заменить слово. Если присмотреться к губам актрисы, четко видно, что она говорит "си-на-го-гу".

Скрипачка и "облико морале"

Еще одна сцена с Мордюковой пала жертвой моральной цензуры. Знаменитой фразе "на такси в булочную" предшествовала другая сцена — на лавочке. Мимо управдома и лифтерши проходит девушка со скрипкой, направляясь в 15-ю квартиру к артисту.

Это вызвало недовольную реакцию Варвары Плющ: "Ясно! Артист! Жена на курорте. Недели не прошло, а он уже со скрипкой!" В этом усмотрели намек на адюльтер и аморальное поведение, поэтому эпизод вырезали целиком.

Приключения в Стамбуле: погоня в лабиринте

Стамбульская часть фильма должна была быть гораздо динамичнее. В сценарии Геша Козодоев пытается объясниться с полицией на дикой смеси языков: "Эскюз меня! Плиз! Кинг-мама (Площадь Королевы-матери)! Фиш-стрит (Рыбная улица)!"

Планировалась и сцена в парке аттракционов: Геша заманивает Горбункова в зеркальный лабиринт, чтобы бросить его там, но сам в нем теряется. Пока Козодоев плутал среди зеркал, Семен Семеныч спокойно вышел и первым наткнулся на контрабандистов. Это объясняло, почему Геша опоздал к "явке".

Трюки, которые мы не увидели

Гайдай — мастер визуального юмора, но некоторые его находки показались слишком эксцентричными.

Жена должна была будить Горбункова не будильником. Она в сердцах отшвыривала его к стене, на него падала картина — и герой просыпался с рамой на шее.

В лесу, преследуя Горбункова, Геша Козодоев должен был встать на четвереньки и буквально "взять след" носом, пока Лелик держал его за ремень, как на поводке.

Сцена захвата Горбункова в финале была прописана как полноценный боевик с подножками, ударами гипсовой рукой и оплеухой Шефу "для достоверности".

Трогательный финал