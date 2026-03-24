Гарбузов: столичное предприятие представило разработки в сфере медтехники

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В столице развивается высокотехнологическая медпромышленность, действующее в городе предприятие АО "НПО “РМед”" (часть экосистемы АНО "Консорциум "Медицинская техника") показало разработки, созданные на базе Сеченовского университета, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что сейчас компании выпускают различные изделия – от высокоточных диагностических комплексов до изделий для реанимации и хирургии.

"Столица предлагает более 20 комплексных мер поддержки на всех этапах их жизненного цикла: от запуска производства до выхода на экспортные рынки. Это способствует формированию в Москве современной экосистемы медицинской промышленности, созданию новых рабочих мест и обеспечению системы здравоохранения высокотехнологичным отечественным оборудованием", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента.

В числе прочего, предприятие показало наркозно-дыхательный аппарат, а также аппарат искусственной вентиляции легких и систему для комплексного обследования желудочно-кишечного тракта. В будущем выпуск устройств локализуют на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

Как отметил гендиректор АНО "Консорциум "Медицинская техника" Кирилл Литвицкий, сейчас необходимо объединить усилия и компетенции структур, чтобы определить основные многопрофильные научно-клинические базы. Это поможет организовать сопровождение совместных инновационных разработок с учетом индивидуальных требований врачей к техническим характеристикам, с дальнейшим оснащением столичных медорганизаций в минимальные сроки.

Для резидентов столичной ОЭЗ действуют различные меры поддержки, в том числе – налоговые льготы. Ставка налога на прибыль составляет 2%. Также резиденты могут не платить налоги на имущество, землю и транспорт в течение десяти лет. Также подобные предприятия освобождаются от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе нужного оборудования.

Прогресс медпромышленности является одним из основных направлений индустриальной политики столицы, отмечают в пресс-службе ДИПП.