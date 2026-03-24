МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нежелание властей Финляндии налаживать диалог с Россией погубит республику, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X, комментируя энергетический кризис в Европе.
Профессор подчеркнул, что политическое наследие Финляндии будет всецело зависеть от действий ее нынешнего руководства.
Еврокомиссия ранее сообщала, что намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027-го, запретить импорт нефти из России.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55 процентов, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 67 процентов.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают и будут покупать дороже российские уголь, нефть и газ.