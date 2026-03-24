Рейтинг@Mail.ru
"Хотите уничтожить?" В Финляндии жестко высказались о России - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 24.03.2026 (обновлено: 18:17 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/finlyandiya-2082685583.html
"Хотите уничтожить?" В Финляндии жестко высказались о России
Нежелание властей Финляндии налаживать диалог с Россией погубит республику, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X,... РИА Новости, 24.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_0:301:3010:1994_1920x0_80_0_0_438d6114858c868bd5d00aec97f67ea3.jpg
https://ria.ru/20260324/rossiya-2082669503.html
https://ria.ru/20260324/rossiya-2082646720.html
https://ria.ru/20260324/krizis-2082522428.html
россия
финляндия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_38a6bbfcdfb5a95ffc35370ea4cf948c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Хотите уничтожить?" В Финляндии жестко высказались о России

Малинен: Финляндия либо наладит диалог с Россией, либо сама себя уничтожит

© REUTERS / TT News Agency/Adam IhseФинский военный
Финский военный - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нежелание властей Финляндии налаживать диалог с Россией погубит республику, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X, комментируя энергетический кризис в Европе.
"Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия, разумеется, находится совсем рядом с нами, поэтому мы при желании можем получить нефть и, возможно, удобрения в мгновение ока", — высказался он.
Профессор подчеркнул, что политическое наследие Финляндии будет всецело зависеть от действий ее нынешнего руководства.
Еврокомиссия ранее сообщала, что намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027-го, запретить импорт нефти из России.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55 процентов, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 67 процентов.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают и будут покупать дороже российские уголь, нефть и газ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала