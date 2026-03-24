Ефимов: в Москве появятся 10 новых медицинских объектов - РИА Новости, 24.03.2026
09:04 24.03.2026
Ефимов: в Москве появятся 10 новых медицинских объектов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В восьми округах Москвы возведут 10 новых медицинских учреждений, объекты находятся на стадии проектирования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице за счет средств городского бюджета проектируют 10 объектов в сфере здравоохранения общей площадью свыше 178 тысяч квадратных метров. Среди новых учреждений – поликлиники для взрослых и детей, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии, подстанции скорой медицинской помощи, а также различные вспомогательные сооружения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что новыми медучреждениями смогут пользоваться жители Головинского района, Сокольников, Новогиреева, Котловки, Тропарево-Никулина, Текстильщиков, Воронова, Покровского-Стрешнева, Перова и т.д.
В частности, в Головинском районе на Онежской улице построят поликлинику на 750 человек. В здании площадью более 4,6 тысячи квадратных метров разместятся кабинеты различных врачей, зоны для пациентов с ОРВИ, пункт приема анализов и вакцинации, аптека. Медицинское учреждение будет находиться рядом со станцией МЦК "Коптево", говорится в сообщении градкомплекса.
Кроме того, в Текстильщиках возведут новый корпус городской клинической больницы имени Демихова, где будут работать врачи различных профилей. Площадь всего объекта составит свыше 100 тысяч "квадратов", рассказали в пресс-службе.
Там также напомнили, что в Сокольниках обновят корпус детской больницы святого Владимира. В нем обустроят Центр нейрореабилитации и ортопедии площадью около 16 тысяч "квадратов".
