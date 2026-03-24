В Запорожской области в руках у ребенка сдетонировала часть дрона ВСУ

"В хирургическое отделение Васильевской больницы поступил ребёнок 2015 года рождения, у которого в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мальчик поднял часть от беспилотника противника, в результате чего получил ранение руки и ожоги", - написал Балицкий в Telegram-канале.