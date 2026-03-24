Синоптик рассказал, придут ли в Москву в марте дожди
Синоптик рассказал, придут ли в Москву в марте дожди - РИА Новости, 24.03.2026
Синоптик рассказал, придут ли в Москву в марте дожди
Дождей до конца марта в Москве не ожидается, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T08:21:00+03:00
2026-03-24T08:21:00+03:00
2026-03-24T08:21:00+03:00
москва
россия
общество, москва, россия
Синоптик рассказал, придут ли в Москву в марте дожди
Шувалов сообщил, что дождей до конца марта в Москве не ожидается
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дождей до конца марта в Москве не ожидается, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"(Наблюдается - ред.) длительная ситуация с преобладанием области высокого давления над средней полосой Европейской части России. Судя по тому, насколько стабильно, насколько устойчива атмосферная ситуация, скорее всего, до конца марта существенных изменений, поворотов в характере погоды ожидать не приходится. То есть у нас будет сохраняться погода без осадков", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что период без осадков очень затянулся. "Будь это в июле месяце, мы бы уже все стонали и говорили о засухе. В данном случае об этом говорить рано. У нас, безусловно, еще и снег не сошел", - подчеркнул синоптик.