"Станет проблемой": на Украине сделали заявление о выводе ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 24.03.2026
19:00 24.03.2026
"Станет проблемой": на Украине сделали заявление о выводе ВСУ из Донбасса
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уход ВСУ из Донбасса грозит проблемой Владимиру Зеленскому, а не Украине, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в военных кругах.
"Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к выборам сразу после завершения войны или даже во время нее, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом", — говорится в публикации.
По словам источника, отказ Киева от вывода войск из Донбасса является не столько военной стратегией, сколько личным политическим решением Зеленского.
Владимир Зеленский 24 февраля в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские Вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
