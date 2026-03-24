Мединский: новая партия медсредств передана бойцам в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Новая партия аптечек первой помощи и медицинских рюкзаков, приобретенных на средства от благотворительных лекций и пожертвования членов Российского военно-исторического общества (РВИО), передана бойцам четырех российских штурмовых подразделений на Донбассе, сообщил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"Очередная партия нашей "медицины" передана бойцам четырех штурмовых подразделений в ДНР и ЛНР. Аптечки первой помощи и медрюкзаки. Все - на средства от благотворительных лекций и пожертвования членов РВИО", - написал Мединский в своем Telegram-канале.