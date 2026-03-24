Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии

НЬЮ-ЙОРК, 24 мар - РИА Новости. Диспетчер нью-йоркского аэропорта "Ла-Гуардиа", находившийся на дежурстве в момент столкновения самолета с пожарной машиной, отстранен от работы, заявила руководитель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоуменди.

"Обычно их отстраняют от работы. Конечно, это очень травматично для этого диспетчера. И нам надо будет опросить этого диспетчера, равно как и других находившихся в башне или даже не находившихся там", - сказала она, отвечая на вопрос о судьбе диспетчера, который дал разрешение машине пересечь взлетно-посадочную полосу.

По ее словам, "черные ящики" с записями разговоров в кабине пилотов и полетными данными удалось извлечь, записи будут изучены во вторник.

Совет также намерен проверить организацию работы и обучения диспетчеров в аэропорту, а также работу пожарной службы. Будет проведена проверка работы систем контроля полета и оповещения, добавила Хоуменди.

Она пообещала, что на пресс-конференции во вторник сможет сообщить уже больше деталей, так как на тот момент большое количество информации еще требовалось перепроверить.

Самолет авиакомпании Jazz Airlines, выполнявший рейс Air Canada Express из Монреаля , в ночь на 23 марта при посадке в нью-йоркском аэропорту "Ла-Гуардиа" столкнулся с пожарной машиной, выехавшей на взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента погибли двое пилотов, более 40 человек получили ранения, а работа аэропорта была полностью приостановлена.