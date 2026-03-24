Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии - РИА Новости, 24.03.2026
11:25 24.03.2026
Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии
Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии - РИА Новости, 24.03.2026
Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии
Диспетчер нью-йоркского аэропорта "Ла-Гуардиа", находившийся на дежурстве в момент столкновения самолета с пожарной машиной, отстранен от работы, заявила... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:25:00+03:00
2026-03-24T11:25:00+03:00
в мире
монреаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082380352_0:280:3099:2023_1920x0_80_0_0_eff3f2b02121fc1511f415ed577f808b.jpg
https://ria.ru/20260323/aviarejsy-2082461023.html
https://ria.ru/20260323/samolet-2082340053.html
монреаль
в мире, монреаль
В мире, Монреаль
Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии

Диспетчера аэропорта "Ла-Гуардиа" отстранили после ЧП с самолетом и машиной

© REUTERS / Adam GrayПассажирский самолет после столкновения с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка "Ла-Гуардиа"
Пассажирский самолет после столкновения с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардиа - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© REUTERS / Adam Gray
Пассажирский самолет после столкновения с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка "Ла-Гуардиа"
НЬЮ-ЙОРК, 24 мар - РИА Новости. Диспетчер нью-йоркского аэропорта "Ла-Гуардиа", находившийся на дежурстве в момент столкновения самолета с пожарной машиной, отстранен от работы, заявила руководитель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоуменди.
"Обычно их отстраняют от работы. Конечно, это очень травматично для этого диспетчера. И нам надо будет опросить этого диспетчера, равно как и других находившихся в башне или даже не находившихся там", - сказала она, отвечая на вопрос о судьбе диспетчера, который дал разрешение машине пересечь взлетно-посадочную полосу.
По ее словам, "черные ящики" с записями разговоров в кабине пилотов и полетными данными удалось извлечь, записи будут изучены во вторник.
Совет также намерен проверить организацию работы и обучения диспетчеров в аэропорту, а также работу пожарной службы. Будет проведена проверка работы систем контроля полета и оповещения, добавила Хоуменди.
Она пообещала, что на пресс-конференции во вторник сможет сообщить уже больше деталей, так как на тот момент большое количество информации еще требовалось перепроверить.
Самолет авиакомпании Jazz Airlines, выполнявший рейс Air Canada Express из Монреаля, в ночь на 23 марта при посадке в нью-йоркском аэропорту "Ла-Гуардиа" столкнулся с пожарной машиной, выехавшей на взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента погибли двое пилотов, более 40 человек получили ранения, а работа аэропорта была полностью приостановлена.
Издание Newsweek со ссылкой на аудиозаписи переговоров сообщило, что диспетчер в разговоре с коллегами признал, что ошибся, когда дал разрешение машине на пересечение ВПП.
