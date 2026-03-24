Почти 1 миллион человек прошли диспансеризацию в Московской области

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Почти 1 миллион человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года, было обнаружено свыше 18 тысяч заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе жители могут бесплатно проверить здоровье, пройдя диспансеризацию в поликлинике.

"Регулярная диагностика позволяет своевременно выявлять риски развития множества заболеваний. Только с начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 1 миллион человек. В результате у них было обнаружено свыше 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты прежде не знали. Кроме того, благодаря обследованию врачи выявили 339 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

С результатами диспансеризации можно ознакомиться на телемедицинской консультации с врачом. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".

Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в мессенджере Мах.