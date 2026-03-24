Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:01 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/dispanserizatsiya-2082594444.html
Почти 1 миллион человек прошли диспансеризацию в Московской области
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_ad4a84145bf9278f34435e95bb1b706e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40c31e4d78ab3e80e84cb80e38415b99.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина на приеме у врача
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Почти 1 миллион человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года, было обнаружено свыше 18 тысяч заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе жители могут бесплатно проверить здоровье, пройдя диспансеризацию в поликлинике.
"Регулярная диагностика позволяет своевременно выявлять риски развития множества заболеваний. Только с начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 1 миллион человек. В результате у них было обнаружено свыше 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты прежде не знали. Кроме того, благодаря обследованию врачи выявили 339 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
С результатами диспансеризации можно ознакомиться на телемедицинской консультации с врачом. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале "Здоровье".
Записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в мессенджере Мах.
Диспансеризация в регионе реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала