https://ria.ru/20260324/diabet-2082527887.html
Эндокринолог рассказала, кто в группе риска по сахарному диабету
Сахарному диабету больше подвержены люди с лишним весом, в группе риска - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 24.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984602165_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e749ee21a187a6ffd91ccfd26cacfdbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984602165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8a053abc9281d4aeb80bca596a280e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Сахарному диабету больше подвержены люди с лишним весом, в группе риска - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы №2 Ольга Цыганкова.
Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора
вице-премьер Татьяна Голикова
заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.
"Сахарному диабету II типа подвержены люди с избыточной массой тела и ожирением, особенно абдоминальным, с малоподвижным образом жизни, люди в возрасте старше 35-40 лет, с наследственностью по заболеванию у родственников. Также женщины, перенесшие гестационный сахарный диабет. В группе риска - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также нарушениями липидного профиля", - сказала врач.
По ее словам, в большинстве популяций распространенность сахарного диабета зависит от пола - у женщин в 2,5 раза выше, а также массы тела, и возрастает по мере увеличения возраста.
"Актуальность эпидемиологии сахарного диабета II типа обусловлена прежде всего тем, что его доля среди других форм диабета достаточно высока и составляет 85-90%. Вторым важным обстоятельством является то, что фактическая распространенность сахарного диабета II типа в 3-5 раз превышает регистрируемую по обращаемости", - добавила Цыганкова.