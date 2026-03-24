Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/diabet-2082527887.html
Эндокринолог рассказала, кто в группе риска по сахарному диабету
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984602165_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e749ee21a187a6ffd91ccfd26cacfdbf.jpg
https://ria.ru/20260321/onischenko-2082094213.html
https://ria.ru/20260324/khrap-2082527626.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984602165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8a053abc9281d4aeb80bca596a280e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© iStock.com / gilaxiaОсмотр врачом
Осмотр врачом - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© iStock.com / gilaxia
Осмотр врачом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Сахарному диабету больше подвержены люди с лишним весом, в группе риска - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы №2 Ольга Цыганкова.
Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.
"Сахарному диабету II типа подвержены люди с избыточной массой тела и ожирением, особенно абдоминальным, с малоподвижным образом жизни, люди в возрасте старше 35-40 лет, с наследственностью по заболеванию у родственников. Также женщины, перенесшие гестационный сахарный диабет. В группе риска - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также нарушениями липидного профиля", - сказала врач.
По ее словам, в большинстве популяций распространенность сахарного диабета зависит от пола - у женщин в 2,5 раза выше, а также массы тела, и возрастает по мере увеличения возраста.
"Актуальность эпидемиологии сахарного диабета II типа обусловлена прежде всего тем, что его доля среди других форм диабета достаточно высока и составляет 85-90%. Вторым важным обстоятельством является то, что фактическая распространенность сахарного диабета II типа в 3-5 раз превышает регистрируемую по обращаемости", - добавила Цыганкова.
03:36
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала