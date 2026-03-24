Эндокринолог рассказала, кто в группе риска по сахарному диабету

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Сахарному диабету больше подвержены люди с лишним весом, в группе риска - пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы №2 Ольга Цыганкова.

Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.

"Сахарному диабету II типа подвержены люди с избыточной массой тела и ожирением, особенно абдоминальным, с малоподвижным образом жизни, люди в возрасте старше 35-40 лет, с наследственностью по заболеванию у родственников. Также женщины, перенесшие гестационный сахарный диабет. В группе риска - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также нарушениями липидного профиля", - сказала врач.

По ее словам, в большинстве популяций распространенность сахарного диабета зависит от пола - у женщин в 2,5 раза выше, а также массы тела, и возрастает по мере увеличения возраста.