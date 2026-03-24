17:26 24.03.2026 (обновлено: 18:21 24.03.2026)
В центр Киева стянули полицию и военных из-за кризиса в Раде
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В правительственный квартал Киева стянули множество полицейских и военных на фоне сообщений о назревающем в Раде кризисе, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко*.
"Группа "Слуги народа" и представители других фракций не планируют приходить в Раду из-за угроз избиений и провокаций, готовящихся против них в правительственном квартале", — написал он в Telegram-канале.
По данным Гончаренко*, в среду работать отказываются около 60 членов партии "Слуга народа" и других фракций, из-за чего завтрашнее заседание находится под угрозой срыва.
По его словам, "показательное избиение" депутатов планируют устроить, чтобы вынудить принять законопроект для продолжения финансирования от Международного валютного фонда. Ранее Гончаренко* заявлял, что парламентариям угрожают физическим насилием со стороны медийных лиц, приближенных к Владимиру Зеленскому и его офису.
Правительство Украины в январе согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ. При этом премьер Юлия Свириденко отмечала, что голосов для принятия соответствующего законопроекта в Раде может не хватить. В марте парламент провалил голосование за проект "О налогообложении цифровых платформ", также необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
