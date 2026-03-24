https://ria.ru/20260324/deputaty-2082679819.html
В центр Киева стянули полицию и военных из-за кризиса в Раде
В правительственный квартал Киева стянули множество полицейских и военных на фоне сообщений о назревающем в Раде кризисе, заявил украинский депутат Алексей...
в мире
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082686593_0:279:905:788_1920x0_80_0_0_0e5fc0d87c76cfd7c860afc460fcd594.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082686593_0:198:905:877_1920x0_80_0_0_76098c38c9cc3430e0b55f5e60fb42bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Около 60 депутатов Рады отказались выходить на работу в среду из-за угроз
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В правительственный квартал Киева стянули множество полицейских и военных на фоне сообщений о назревающем в Раде кризисе, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко*.
"Группа "Слуги народа" и представители других фракций не планируют приходить в Раду из-за угроз избиений и провокаций, готовящихся против них в правительственном квартале", — написал он в Telegram-канале.
По данным Гончаренко*, в среду работать отказываются около 60 членов партии "Слуга народа" и других фракций, из-за чего завтрашнее заседание находится под угрозой срыва.
По его словам, "показательное избиение" депутатов планируют устроить, чтобы вынудить принять законопроект для продолжения финансирования от Международного валютного фонда. Ранее Гончаренко* заявлял, что парламентариям угрожают физическим насилием со стороны медийных лиц, приближенных к Владимиру Зеленскому
и его офису.
Правительство Украины
в январе согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ
. При этом премьер Юлия Свириденко отмечала, что голосов для принятия соответствующего законопроекта в Раде может не хватить. В марте парламент провалил голосование за проект "О налогообложении цифровых платформ", также необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.