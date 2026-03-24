03:56 24.03.2026 (обновлено: 03:57 24.03.2026)
Психиатр рассказал, в каком возрасте человек больше подвержен депрессии
Молодежь в возрасте от 17 лет, люди среднего возраста и возраста 65+ больше всего подвержены депрессии, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий... РИА Новости, 24.03.2026
общество, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Молодежь в возрасте от 17 лет, люди среднего возраста и возраста 65+ больше всего подвержены депрессии, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Есть возрастные периоды. В последнее время отмечается категория от 17 до 25 лет. Это связано с физиологической перестройкой в организме - это гормональная система и еще ряд еще механизмов, которые отвечают за регуляцию нервной системы. Также есть категория, которая попадает под понятие кризиса среднего возраста, - это 38-48 лет. Это период, когда идет нейромедиаторная перестройка, и человек иногда не понимает, откуда что берется. Бывает, человек приходит и говорит: все замечательно, есть работа, зарплата устраивает, коллектив хороший, в семье все замечательно, но вот накрыло - и все, и откуда ноги растут, понять не могу", - сказал собеседник.
Он отметил, что в этой категории возраст может варьироваться в зависимости от метаболизма, от гормонального фона, от нейромедиаторного фона, от наличия или отсутствия хронических заболеваний у человека.
"Третья категория - это люди в возрасте от 65 лет. Очень часто (в таком возрасте - ред.) попадают к нам ипохондрические пациенты. Их обследуют, но патологий найти не могут. Да, есть какие-то особые возрастные изменения, которые должны быть в таком возрасте, - это норма, а в целом со здоровьем у человека все замечательно, но все болит и "все не то". Это уже депрессия, переходящая в психосоматические формы заболевания", - отметил врач.
Сергиевич также рассказал, что в последние несколько лет отмечается все больше пациентов, у которых часто возникают депрессивные состояния первичного характера - когда человек физически здоров.
"Раньше такие пациенты были реже, (в основном - ред.) были вторичные депрессии, когда есть какое-то заболевание или когда есть психогенное воздействие, например человек испытал стресс. Но сейчас таких случаев (первичной депрессии - ред.) все больше и больше, причем среди разных возрастных групп", - добавил врач.
Международный день борьбы с депрессией отмечается 24 марта.
