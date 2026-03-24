Экономист объяснил, что будет с банковскими вкладами при слабом рубле

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Рублевые депозиты продолжают оставаться главным инструментом сохранения сбережений для россиян, несмотря на волатильность национальной валюты. Об этом агентству "Прайм" рассказал член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

“Сейчас по краткосрочным вкладам есть возможность заработать очень хорошую доходность, 13-16% годовых, особенно на фоне снижения инфляции”, - указал он.

Депозиты практически не имеют рисков и будут стабильно востребованы у консервативных инвесторов, пока банковская система работает устойчиво.

К концу марта доллар будет торговаться в коридоре 80–83 рублей. Поддержку рублю оказывает налоговый период, а также умеренно жесткий сигнал ЦБ по итогам заседания 20 марта, полагает Лобода.