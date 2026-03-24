Экономист объяснил, что будет с банковскими вкладами при слабом рубле

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Рублевые депозиты продолжают оставаться главным инструментом сохранения сбережений для россиян, несмотря на волатильность национальной валюты. Об этом агентству "Прайм" рассказал член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
“Сейчас по краткосрочным вкладам есть возможность заработать очень хорошую доходность, 13-16% годовых, особенно на фоне снижения инфляции”, - указал он.
Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада
22 марта, 03:10
Депозиты практически не имеют рисков и будут стабильно востребованы у консервативных инвесторов, пока банковская система работает устойчиво.
К концу марта доллар будет торговаться в коридоре 80–83 рублей. Поддержку рублю оказывает налоговый период, а также умеренно жесткий сигнал ЦБ по итогам заседания 20 марта, полагает Лобода.
Вероятность ослабления рубля до конца весны сохраняется, особенно при возможной корректировке бюджетного правила. Высокие ставки по вкладам способны сдержать инфляцию в случае внешних или внутренних негативных факторов, заключил он.
Россиянам назвали главную ошибку при открытии вклада
19 марта, 03:10