СПЧ обратился к уполномоченному по правам человека Польши по делу Бутягина

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам человека Польши Марчину Вёнцеку в связи с экстрадицией российского археолога Александра Бутягина на Украину, сообщила член СПЧ Марина Ахмедова.

Ранее Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину . Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.

« "СПЧ буквально несколько часов назад обратился к уполномоченному по правам человека Польши в связи с громким делом археолога Александра Бутягина", - написала Ахмедова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у Совета есть все основания считать, что над задержанным в Польше российским учёным, который совсем скоро может быть экстрадирован на Украину по запросу киевского режима, нависла реальная угроза пыток в тюрьме.

"И дело не только в русофобии: для Киева и Варшавы Бутягин - враг, который пресёк для них воровство артефактов из Крыма", - добавила член СПЧ.