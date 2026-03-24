СПЧ обратился к уполномоченному по правам человека Польши по делу Бутягина
СПЧ обратился к властям Польши из-за экстрадиции на Украину ученого Бутягина
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам человека Польши Марчину Вёнцеку в связи с экстрадицией российского археолога Александра Бутягина на Украину, сообщила член СПЧ Марина Ахмедова.
Ранее Окружной суд Варшавы
принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина
на Украину
. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
"СПЧ буквально несколько часов назад обратился к уполномоченному по правам человека Польши в связи с громким делом археолога Александра Бутягина", - написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у Совета есть все основания считать, что над задержанным в Польше российским учёным, который совсем скоро может быть экстрадирован на Украину по запросу киевского режима, нависла реальная угроза пыток в тюрьме.
"И дело не только в русофобии: для Киева
и Варшавы Бутягин - враг, который пресёк для них воровство артефактов из Крыма", - добавила член СПЧ.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.