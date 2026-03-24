СМИ: Британия может направить в Ормуз корабль для координации тральщиков - РИА Новости, 24.03.2026
21:48 24.03.2026
СМИ: Британия может направить в Ормуз корабль для координации тральщиков
СМИ: Британия может направить в Ормуз корабль для координации тральщиков - РИА Новости, 24.03.2026
СМИ: Британия может направить в Ормуз корабль для координации тральщиков
Великобритания может направить в Ормузский пролив военный корабль для координации беспилотных минных тральщиков, сообщает газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T21:48:00+03:00
2026-03-24T21:48:00+03:00
ормузский пролив
сша
великобритания
в мире, ормузский пролив, сша, великобритания, дональд трамп, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Великобритания, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Британия может направить в Ормуз корабль для координации тральщиков

Times: Британия направит в Ормуз военный корабль для координации тральщиков

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Великобритания может направить в Ормузский пролив военный корабль для координации беспилотных минных тральщиков, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Великобритания рассматривает планы отправки либо корабля Королевских ВМС, либо арендованного коммерческого судна в качестве носителя беспилотников, которые будут искать и уничтожать мины в Ормузском проливе", - пишет издание.
На последующем этапе операции Лондон может направить в регион безэкипажные катера и эсминцы типа 45.
Отправка корабля рассматривается в рамках многонациональной коалиции по разблокировке пролива, в которую также могут войти Франция, США и другие страны.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщило, что Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как отмечает собеседник издания, Лондон хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
В миреОрмузский проливСШАВеликобританияДональд ТрампPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
