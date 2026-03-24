СМИ: Британия может направить в Ормуз корабль для координации тральщиков

ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Великобритания может направить в Ормузский пролив военный корабль для координации беспилотных минных тральщиков, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Великобритания рассматривает планы отправки либо корабля Королевских ВМС, либо арендованного коммерческого судна в качестве носителя беспилотников, которые будут искать и уничтожать мины в Ормузском проливе", - пишет издание.
На последующем этапе операции Лондон может направить в регион безэкипажные катера и эсминцы типа 45.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщило, что Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как отмечает собеседник издания, Лондон хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
