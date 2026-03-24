Британия готовит к публикации данные о связях экс-принца Эндрю и Эпштейна

ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Власти Великобритании готовят к публикации документы о связях брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю, с американским финансистом Джеффри Эпштейном во время работы Эндрю торговым представителем, заявил заместитель министра торговли Крис Брайант.

В конце февраля парламент поддержал призыв к властям раскрыть документы о назначении Эндрю торговым представителем страны. Ранее Брайант заявил, что власти обнародуют документы "как можно скорее в рамках закона". Это означает, что документы, которые относятся к полицейскому расследованию служебных злоупотреблений Эндрю, могут остаться засекреченными. Эндрю был торговым представителем с 2001 по 2011 год.

"Мы приступили к поиску архивных документов в министерстве и поручили провести параллельный поиск в других ведомствах, в частности, в министерстве иностранных дел и в кабинете министров", - говорится в письменном обращении Брайанта парламенту.

Отмечается, что многие документы, датированные 2001 годом и ранее, хранятся только на бумажных носителях и для поиска нужных файлов потребуется значительное время.

"Я понимаю и разделяю желание коллег как можно быстрее предоставить парламенту соответствующую информацию. Я буду продолжать держать Палату общин в курсе нашей работы", - добавил замминистра.

В феврале Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном . Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов.

В марте британская газета Times сообщила, что дело Эндрю может дополниться расследованием подозрений в коррупции.

В марте глава Скотленд-Ярд Марк Роули заявил, что полиция также расследует "целый ряд предполагаемых обвинений сексуального характера", чтобы определить, потребуется ли возбуждение нового уголовного дела против Эндрю. По его словам, полиции не хватило показаний американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла Эндрю в изнасиловании, а затем покончила с собой.