Британия предложила провести саммит по разблокировке Ормуза, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2026
18:19 24.03.2026
Британия предложила провести саммит по разблокировке Ормуза, пишут СМИ
Британия предложила провести саммит по разблокировке Ормуза, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2026
Британия предложила провести саммит по разблокировке Ормуза, пишут СМИ
Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T18:19:00+03:00
2026-03-24T18:19:00+03:00
в мире
ормузский пролив
великобритания
сша
дональд трамп
politico
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
великобритания
сша
в мире, ормузский пролив, великобритания, сша, дональд трамп, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Великобритания, США, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британия предложила провести саммит по разблокировке Ормуза, пишут СМИ

Politico: Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормуза

ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника.
"Страны, нацеленные на возобновление сообщения через Ормузский пролив, в ближайшем будущем соберутся на саммит по безопасности, который Великобритания предложила провести у себя", - пишет издание.
Как отмечает собеседник издания, Лондон хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
В миреОрмузский проливВеликобританияСШАДональд ТрампPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
