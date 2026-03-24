Британия предложила провести саммит по разблокировке Ормуза, пишут СМИ

ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Великобритания предложила провести саммит по разблокировке Ормузского пролива, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного британского чиновника.
"Страны, нацеленные на возобновление сообщения через Ормузский пролив, в ближайшем будущем соберутся на саммит по безопасности, который Великобритания предложила провести у себя", - пишет издание.
Как отмечает собеседник издания, Лондон хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.
Ранее более 30 стран, включая Британию, заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
