В КБР задержали подростков, подозреваемых в изготовлении бомбы

НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которых подозревают в том, что они по указанию куратора из Украины собирали самодельное взрывное устройство, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 15- и 17-летнего местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале марта 2026 года подозреваемые в одном из мессенджеров вступили в переписку с лицом, находящимся на территории Украины

"По его указанию подростки приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое намеревались изготовить и снарядить на арендованной для этих целей квартире", - отметили в ведомстве.